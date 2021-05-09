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НОВОСТИ

Путин прибыл на Красную площадь, где начитается парад Победы

10:13 09.05.2021

Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье на Красную площадь, где начинается парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с президентом России на Красную площадь приехал почетный гость парада, президент Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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