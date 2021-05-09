Воздушная часть парада Победы в Москве состоится
10:21 09.05.2021 Источник: Интерфакс
Авиационная составляющая военного парада Победы в Москве состоится, погода позволяет, сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.
"Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлёты в соответствии с запланированным временем и готовятся выполнить задачу - в День Победы пройти над Красной площадью", - сказал в эфире Первого канала Кобылаш, который находится на пункте управления полётами на Спасской башне.
По его словам, сегодняшняя погода в Москве для лётчиков "не помеха".
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