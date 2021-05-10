Чехия собирается потребовать от России компенсацию в миллиард крон за приписываемые ей взрывы в Врбетице - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно 39 млн евро) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице (восток республики), в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы. Об этом со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову сообщило в воскресенье вечером Чешское телевидение.

"Наиболее простой путь [получения от РФ выплаты ущерба] - это путь получения компенсации с использованием норм международного права. Если бы мы пошли путем [требования компенсации], например, через уголовное производство, то это [может растянуться] надолго, очень надолго", - привел телеканал слова политика.