Как чаще всего мошенники ворую деньги со счетов в России рассказали в МВД

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники используют три наиболее опасных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам", - сказал собеседник агентства.

Еще один способ - это использование мошенниками мобильной связи и SIP-телефонии. "Они звонят потенциальным жертвам, выманивают у них конфиденциальную информацию, а затем тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там деньги", - рассказали в МВД.