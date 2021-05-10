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НОВОСТИ

Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 10 мая, 2021

10:00 10.05.2021 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 158 млн 334 тыс. 639, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 293 тыс. 120 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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