Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 10 мая, 2021

10:00 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 158 млн 334 тыс. 639, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 293 тыс. 120 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.