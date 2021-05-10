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НОВОСТИ

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

21:25 10.05.2021 Источник: Интерфакс

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране 20 июня.

"Принимая за основу роспуск парламента в силу права, назначить на 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы", - говорится в указе президента. Указ вступает в силу с 11 мая.

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