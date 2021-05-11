США навязывают программы по биооружию другим странам, заявили в СБ РФ
10:00 11.05.2021 Источник: Коммерсант.ru
США разрабатывают индивидуальные планы биологических исследований для разных стран, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. По его словам, в первую очередь это исследования военного назначения.
«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения»,— сказал господин Аверьянов «РИА Новости».
Он уточнил, что эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» совместных программ. Коммерсантъ
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