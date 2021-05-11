Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Карат"
19:10 11.05.2021
Завод плавленых сыров «Карат» получил статус промышленного комплекса. Соответствующее решение подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это позволит предприятию получить право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством мегаполиса. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет для «Карата» будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%.
Напомним, завод «Карат» был основан в Москве в 1934 году и располагается в Бутырском районе. Предприятие известно на всю страну популярным плавленым сырком «Дружба», рецепт которого за 60 лет производства кардинально не менялся. «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России и каждый год предприятие выпускает примерно 20 тыс. тонн готовой продукции. Большая ее часть поставляется в регионы России, 4,4% потребляют москвичи. Всего на заводе работают 639 человек.
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