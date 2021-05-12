В ОП прокомментировали предложение охранять школы с помощью Росгвардии

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ОП усомнились в эффективности охраны школ с помощью Росгвардии. Накануне стало известно, что охранявшая казанскую гимназию №175 организация «Сфинкс Патруль» расторгла договор несколько лет назад из-за отказа учреждения платить за услуги.

Руководство школы решило заменить охранника сторожем. Пожилой вахтёр Маланур Мустафин успел нажать тревожную кнопку во время нападения вооружённого нападения.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что замена частных охранных предприятий на войска национальной гвардии дорого обойдётся регионам. По мнению эксперта, многие субъекты не смогут оплачивать такую услугу.

«Люди, когда слышат Росгвардия, у них всегда в сознании возникает чувство защищённости, что наконец-то такая структура. Все думают, что на место охранников придут скуластые, кулакастые, в бронежилетах встанут. На самом деле, придёт тот же самый ФГУП «Охрана» Росгвардии, где работают точно такие же охранники, только стоимость этого ФГУПа в несколько раз выше для общеобразовательного учреждения, чем стоимость ЧОПов. Если в Москве и в Питере ещё как-то потянут учреждения образования, то в других регионах, с учётом сокращения вообще финансирования, с учётом того, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, все стараются оптимизировать бюджет, я думаю, что у них таких денег не найдётся. То, что Росгвардию нужно ставить везде и вся — такие предложения бывают после каждого чрезвычайного происшествия с отягощающими последствиями».

Аничкин добавил, что сотрудники ФГУП «Охрана» также не вооружены.

Накануне бывший ученик казанской школы № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело. Всего в результате инцидента погибли девять человек, в том числе семеро детей, 21 был ранен.