Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 9 суток экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции 31 января, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", - сказал судья.