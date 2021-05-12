0
0
91
НОВОСТИ

Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции

14:12 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 9 суток экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции 31 января, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", - сказал судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 12.05.2021
Госдума ввела правило об указании аварийности дома в ЕГРН
0
34
14:32 12.05.2021
Кабмин поддерживает возмещение экологического ущерба за счет чистой прибыли компаний
0
93
14:00 12.05.2021
Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ
0
147
13:32 12.05.2021
В ОП прокомментировали предложение охранять школы с помощью Росгвардии
0
188
13:20 12.05.2021
Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил создать нейросеть, контролирующую действия детей в интернете
0
172
13:20 12.05.2021
Зарплаты и премии в институтах развития были существенно сокращены - премьер
0
202
13:05 12.05.2021
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год до 2,7%
0
205
13:00 12.05.2021
Отток населения из регионов Дальнего Востока снизился в четыре раза - Мишустин
0
184
12:53 12.05.2021
Светлана Разворотнева: Законодательство по обращению с отходами необходимо менять
0
201
12:32 12.05.2021
Россиянам для счастья в среднем необходимо 173 тыс. руб. в месяц - опрос
0
207

Возврат к списку