Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции
14:12 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 9 суток экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции 31 января, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", - сказал судья.
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