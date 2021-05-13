В ЕС заявили, что Россия пытается присоединить часть Украины - Bloomberg

10:00 Источник: Газета.Ru

В Евросоюзе заявили, что Россия якобы пытается присоединить часть восточной Украины, пишет Bloomberg, ссылаясь на представленный членам ЕС документ.

По информации агентства, в этом документе говорится, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям, «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию».

Кроме того, в тексте указывается, что ЕС может усилить энергетическую безопасность Украины, а также сделать страну участником ряда проектов Евросоюза по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной агрессии со стороны России.

Как сообщал Bloomberg, при этом предоставление автономии Донбассу может заблокировать для Украины вступление в НАТО и ЕС. Газета.Ru