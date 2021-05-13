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НОВОСТИ

В Думе предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия

10:20 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Пояснительная записка к законопроекту есть в распоряжении ТАСС, инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму.

"Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия", - говорится в сопроводительных материалах. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

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