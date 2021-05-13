В Думе предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
10:20 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Пояснительная записка к законопроекту есть в распоряжении ТАСС, инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму.
"Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия", - говорится в сопроводительных материалах. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.
НОВОСТИ
- 10:32 13.05.2021
- Более 120 американских генералов в отставке призвали обратить внимание на психическое и физическое состояние Байдена
- 10:20 13.05.2021
- Решение Tesla приостановить продажу электромобилей за криптовалюту привело к падению курса биткоина
- 10:07 13.05.2021
- Сведения о предках теперь можно найти в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"
- 10:00 13.05.2021
- В ЕС заявили, что Россия пытается присоединить часть Украины - Bloomberg
- 09:32 13.05.2021
- Почти половина россиян заявили, что перерабатывают - исследование
- 09:20 13.05.2021
- Джозеф Байден считает, что президентом США должен был стать его старший сын Бо
- 09:05 13.05.2021
- Азербайджанские военные пересекли границу Армении - Пашинян
- 09:00 13.05.2021
- Блинкен заявил Аббасу, что палестинцы и израильтяне достойны равных свобод и безопасности
- 08:10 13.05.2021
- При текущем уровне добыче угля РФ обеспечена запасами на 100 лет - Минприроды
- 07:50 13.05.2021
- Для переговоров о прекращении огня в Газу прибыли египетские посредники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать