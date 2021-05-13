Канал "Аль-Джазира" утверждает, что три ракеты были выпущены по Израилю из Ливана

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три ракеты были выпущены по Израилю с территории Ливана. С таким утверждением выступил в четверг телеканал "Аль-Джазира".



По его сведениям, снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.



Детали и последствия инцидента уточняются.



