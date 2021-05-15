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Дождь с грозой прогнозируют синоптики в Москве 15 мая

09:30 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, дождем и грозами ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в Москве будет от 22 до 24 градусов тепла, ночью похолодает до 12 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью температура опустится до девяти градусов.

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