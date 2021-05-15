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НОВОСТИ

Из Газы на Израиль продолжают лететь ракеты

10:00 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу город уже несколько раз подвергался ракетным обстрелам из сектора Газа.

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