Из Газы на Израиль продолжают лететь ракеты
10:00 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу город уже несколько раз подвергался ракетным обстрелам из сектора Газа.
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