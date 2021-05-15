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Экс-полицейские Франции: В некоторых местах в стране законы больше не действуют....

10:40 15.05.2021 Источник: РБК

Более 90 отставных полицейских Франции написали открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону с требованием обратить внимание на серьезную ситуацию с безопасностью в стране, сообщает РБК со ссылкой на Valeurs Actuelles.

Экс-сотрудники полиции заявили, что в стране сложилась «чрезвычайно серьезная ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия» и призвали власти это исправить. Они также настаивают на том, что во Франции должны быть «приняты меры для отвоевания страны».

Бывшие полицейские уточнили, что в некоторых местах в стране законы больше не действуют, а «агрессивные меньшинства» оспаривают власть государства.

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