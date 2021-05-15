Космонавт Роман Романенко: Пройти вакцинацию – долг каждого ответственного гражданина
15:04 15.05.2021
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Фото Ивана Степанова
По словам Романенко, его привили отечественной вакциной «Спутник-V», после введения первого компонента, он чувствует себя хорошо, побочных эффектов не было отмечено.
По данным российского правительства, к 12 мая более 24 млн граждан сделали первую прививку против COVID-19.
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