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Космонавт Роман Романенко: Пройти вакцинацию – долг каждого ответственного гражданина

15:04 15.05.2021

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Фото Ивана Степанова
Гражданам России важно привиться против ковида, уверен депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, герой России Роман Романенко, который уже вакцинировался отечественным препаратом. «Вирус продолжает существовать, и риск заразиться им по-прежнему высок, уверен парламентарий. - Моя работа связана с общением с людьми разных возрастов: я часто встречаюсь с избирателями, ветеранами ВОВ и пенсионерами, провожу уроки мужества для школьников. И я осознаю, что не имею права подвергать их всех опасности. Каждый гражданин, который понимает свою ответственность не только за своё личное здоровье, но и здоровье своих близких, своего окружения, должен пройти вакцинацию».

По словам Романенко, его привили отечественной вакциной «Спутник-V», после введения первого компонента, он чувствует себя хорошо, побочных эффектов не было отмечено.

По данным российского правительства, к 12 мая более 24 млн граждан сделали первую прививку против COVID-19.

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