Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы

15:19 Источник: Интерфакс

Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сработали в субботу в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, Петах-Тикве и других городах центральной части Израиля, сообщает Times of Israel.

По информации газеты, в небе над этой частью страны видно, как ракеты перехватывает система ПРО "Железный купол". Сирены тревоги звучат в центральной части Израиля второй раз за сутки.