Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы
15:19 15.05.2021 Источник: Интерфакс
Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сработали в субботу в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, Петах-Тикве и других городах центральной части Израиля, сообщает Times of Israel.
По информации газеты, в небе над этой частью страны видно, как ракеты перехватывает система ПРО "Железный купол". Сирены тревоги звучат в центральной части Израиля второй раз за сутки.
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