0
0
92
НОВОСТИ

Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы

15:19 15.05.2021 Источник: Интерфакс

Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сработали в субботу в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, Петах-Тикве и других городах центральной части Израиля, сообщает Times of Israel.

По информации газеты, в небе над этой частью страны видно, как ракеты перехватывает система ПРО "Железный купол". Сирены тревоги звучат в центральной части Израиля второй раз за сутки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:57 15.05.2021
Андрей Воробьёв посадил деревья на территории будущей школы в Тропарево
0
19
15:45 15.05.2021
ХАМАС готов наносить удары по Тель-Авиву в течение полугода
0
57
15:07 15.05.2021
Анатолий Вассерман: необходимо вернуться к советским стандартам пенсионного возраста
0
117
15:04 15.05.2021
Космонавт Роман Романенко: Пройти вакцинацию – долг каждого ответственного гражданина
0
108
15:00 15.05.2021
Телеведущий Баженов: нужно обратить внимание государства на социальную защиту фрилансеров
0
108
14:35 15.05.2021
Португалия открывает въезд в страну по ПЦР-тесту для большинства стран Европы
0
103
13:40 15.05.2021
В России не хватает психиатров - Директор центра им. Сербского
0
207
13:09 15.05.2021
Бочкарев рассказал, когда будут готовы все тоннели Большой кольцевой линии московского метро
0
261
12:35 15.05.2021
Боевики из Газы за 6 дней выпустили по Израилю 2,3 тыс. ракет
0
303
11:10 15.05.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 15 мая, 2021
0
364

Возврат к списку