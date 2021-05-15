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Египет начал работы по расширению и углублению Суэцкого канала

18:05 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Суэцкого канала объявила в субботу о начале работ по расширению и углублению русла, чтобы сделать эту важную водную артерию Египта полностью двусторонней. Об этом сообщил ее глава Усама Рабиа, передает информационный портал "Аль-Яум ас- Сабиа".

Как пояснил Рабиа, работы в настоящее время ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер в районе южного входа в навигационный курс канала, приблизительно в том месте, где в марте застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given ("Эвер гивен") на шесть дней полностью блокировал движение судов. "Проект развития будет реализован в несколько этапов, - рассказал он. - Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами".

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