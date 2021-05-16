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В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар - губернатор

09:40 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый крупный лесной пожар площадью 44 тыс. гектаров ликвидировали в Юргинском районе Тюменской области, сообщил в воскресенье глава региона Александр Моор в "Инстаграме".

"Ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. гектаров в Юргинском районе", - написал он. Губернатор добавил, что в целом пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной.

В тушении пожара были задействованы сотрудники тюменской авиабазы и более 25 единиц техники. Также в тушении участвовали 100 пожарных из Читы и вертолет Ми-26.

По информации регионального оперативного штаба, на 15 мая в регионе действовало 19 лесных пожаров и пять ландшафтных. Площадь возгорания около Андреевского озера, по данным областного главка МЧС, составляла более 100 га.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.

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