Большинство японцев считают темп вакцинации в стране медленным - опрос
12:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кроме того, 71,5% респондентов заявили, что не могут положительно оценить проводимую правительством политику в области борьбы с новым коронавирусом. При этом в апрельском исследовании доля недовольных достигла лишь 56,5%.
Помимо этого, 47,3% участников опроса подчеркнули, что в целом не поддерживают действия правительства премьер- министра Японии Ёсихидэ Суги. В свою очередь об одобрении действий кабмина заявили 41,1% респондентов.
Опрос проводился с 15 по 16 мая по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, число респондентов не указывается.
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