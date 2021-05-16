Большинство японцев считают темп вакцинации в стране медленным - опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 85% жителей Японии считают, что темп проводимой в стране вакцинации является медленным. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного в воскресенье агентством Киодо.



Кроме того, 71,5% респондентов заявили, что не могут положительно оценить проводимую правительством политику в области борьбы с новым коронавирусом. При этом в апрельском исследовании доля недовольных достигла лишь 56,5%.



Помимо этого, 47,3% участников опроса подчеркнули, что в целом не поддерживают действия правительства премьер- министра Японии Ёсихидэ Суги. В свою очередь об одобрении действий кабмина заявили 41,1% респондентов.



Опрос проводился с 15 по 16 мая по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, число респондентов не указывается.



