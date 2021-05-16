0
0
127
НОВОСТИ

Большинство японцев считают темп вакцинации в стране медленным - опрос

12:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 85% жителей Японии считают, что темп проводимой в стране вакцинации является медленным. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного в воскресенье агентством Киодо.

Кроме того, 71,5% респондентов заявили, что не могут положительно оценить проводимую правительством политику в области борьбы с новым коронавирусом. При этом в апрельском исследовании доля недовольных достигла лишь 56,5%.

Помимо этого, 47,3% участников опроса подчеркнули, что в целом не поддерживают действия правительства премьер- министра Японии Ёсихидэ Суги. В свою очередь об одобрении действий кабмина заявили 41,1% респондентов.

Опрос проводился с 15 по 16 мая по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, число респондентов не указывается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 16.05.2021
В стычках с полицией Израиля на Западном берегу три палестинца погибли, 580 получили ранения - ВАФА
0
129
12:10 16.05.2021
На Украину направляется с официальным визитом глава МИД Грузии
0
147
11:20 16.05.2021
С 10 мая радикалы из Газы выпустил 2 900 ракет по Израилю, 1 150 перехвачены - армия
0
197
11:10 16.05.2021
За сутки на Тайване обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
0
205
10:30 16.05.2021
В Нижегородской области более 50,5 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра
0
233
10:20 16.05.2021
Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
0
257
10:10 16.05.2021
В Москве из-за грозы пострадали шесть человек - источник
0
258
09:40 16.05.2021
В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар - губернатор
0
265
09:30 16.05.2021
В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ
0
306
09:20 16.05.2021
Во время пропалестинской акции протеста в Лондоне были ранены девять полицейских
0
293

Возврат к списку