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Пашинян и Токаев обсудили по телефону обстановку на армяно-азербайджанской границе

15:30 16.05.2021 Источник: Интерфакс

Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили по телефону в воскресенье и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Стороны обсудили создавшуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Никол Пашинян счел недопустимым посягательства Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Он заявил о важности сопоставления позиций партнеров по ОДКБ с целью решения проблемы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили в среду, 12 мая, о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Армения официально обратилась в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области. Кроме того, Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

В воскресенье Минобороны Армении заявило, что находящиеся на территории Армении подразделения ВС Азербайджана ночью попытались провести работы по тыловому обеспечению.

"Ночью азербайджанская сторона попыталась провести определенные работы по тыловому обеспечению, что было пресечено подразделениями ВС Армении. Обстановка на всех трех участках границы, где азербайджанские военные попытались осуществить продвижение, контролируется армянской стороной, азербайджанские военные лишены возможности пополнения вооружением и другими средствами", - отметили в пресс-службе Минобороны.

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