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НОВОСТИ

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

07:40 17.05.2021 Источник: Интерфакс

Гидрометцентр России повысил в понедельник уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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