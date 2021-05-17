В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

07:40 Источник: Интерфакс

Гидрометцентр России повысил в понедельник уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.