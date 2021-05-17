0
0
0
НОВОСТИ

В США офицера отстранили за критику марксизма в армии

13:32 17.05.2021 Источник: Газета.Ru

Подполковника американских Космических сил Мэттью Ломейера отстранили от командования из-за его высказываний о широком распространении идеологии марксизма в вооруженных силах США, сообщает CNN.

«С тех пор, как я принял командование около 10 месяцев назад, я увидел то, что я считаю принципиально несовместимыми и противоречащими друг другу суждениями о том, чем Америка была, есть и должна быть <…> Я признал эти суждения марксистскими по своей природе», — заявил Ломейер в эфире консервативного радиошоу Стива Грубера.

После этого глава Командования космических операций генерал Стивен Уиттинг освободил Ломейера от должности «из-за потери доверия и уверенности в его способности к командованию».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 17.05.2021
Власти в Петербурге готовы заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с Хармсом - СМИ
0
57
13:05 17.05.2021
Кандидаты на владение оружием будут проходить медкомиссию в госучреждениях - Хинштейн
0
85
13:00 17.05.2021
Киев принимает антироссийские решения под воздействием твердой руки ряда стран - Песков
0
101
12:32 17.05.2021
Ученикам казанской школы, где произошла стрельба, на 1,5 ч увеличат время сдачи ЕГЭ и ОГЭ
0
112
12:27 17.05.2021
Виртуальные ассистенты Сбера помогут розничным инвесторам ориентироваться на финансовых рынках
0
128
12:20 17.05.2021
Гейтсу пришлось уйти из совета директоров Microsoft из-за служебного романа - WSJ
0
134
12:05 17.05.2021
Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина республики
0
175
12:04 17.05.2021
«РМ Рейл» и ЕВРАЗ урегулировали разногласия и договорились о долгосрочном сотрудничестве
0
145
12:00 17.05.2021
В России выявили 9 328 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
149
11:32 17.05.2021
СК расследует почти 60 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом
0
216

Возврат к списку