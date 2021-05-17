В США офицера отстранили за критику марксизма в армии
13:32 17.05.2021 Источник: Газета.Ru
Подполковника американских Космических сил Мэттью Ломейера отстранили от командования из-за его высказываний о широком распространении идеологии марксизма в вооруженных силах США, сообщает CNN.
«С тех пор, как я принял командование около 10 месяцев назад, я увидел то, что я считаю принципиально несовместимыми и противоречащими друг другу суждениями о том, чем Америка была, есть и должна быть <…> Я признал эти суждения марксистскими по своей природе», — заявил Ломейер в эфире консервативного радиошоу Стива Грубера.
После этого глава Командования космических операций генерал Стивен Уиттинг освободил Ломейера от должности «из-за потери доверия и уверенности в его способности к командованию». Газета.Ru
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