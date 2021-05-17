Ликвидирован подозреваемый в тройном убийстве под Пензой - источник
20:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек в Пензенской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Мужчина был найден, он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован", - отметил собеседник агентства.
По данным следствия, в селе Липовка мужчина 1972 года рождения застрелил из охотничьего ружья бывшую жену и ее мать, а в соседнем селе - брата бывшей супруги, после чего скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
НОВОСТИ
- 20:40 17.05.2021
- Израиль ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в Газе
- 19:20 17.05.2021
- На создание мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера выделено более 110 млн руб
- 19:01 17.05.2021
- Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства
- 18:46 17.05.2021
- Сбер и Российский Красный крест собрали более 73 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в казанской школе
- 18:40 17.05.2021
- Израиль объявил о готовящемся ударе по зданию в Газе и дал жителям время эвакуироваться
- 18:00 17.05.2021
- Дело Михаила Меня прекращено за истечением срока давности
- 17:53 17.05.2021
- Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО
- 17:33 17.05.2021
- Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе
- 17:32 17.05.2021
- Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
- 17:12 17.05.2021
- Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать