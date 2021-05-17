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"Газпром" обратился с иском о взыскании с "Молдовагаза" $371 млн долга за поставленный газ

22:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" в феврале 2021 года обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" долга за поставленный в 2018 году газ в размере $370,518 млн.

Дата судебного разбирательства по этому делу еще не назначена.

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