Путин во вторник примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших иностранных послов
07:09 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Большом Кремлевском дворце примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Среди них - посол Польши Кшиштоф Краевский, посол Молдавии Владимир Головатюк, посол Румынии Кристиан Истрате и посол Афганистана Саид Тайеб Джавад, сообщила пресс-служба Кремля.
"18 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.
В Кремле уточнили, что верительные грамоты главе российского государства вручат новые послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Республики Чад, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.
Это первая в 2021 году церемония вручения верительных грамот.
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