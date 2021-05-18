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НОВОСТИ

Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины"

07:34 18.05.2021

Киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Желобок.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.

Луганский информационный центр

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