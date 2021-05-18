62 истребителя сбросили 110 управляемых бомб на 65 подземных объектов ХАМАС в Газе - армия

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В общей сложности 62 израильских истребителя в ночь на 18 мая сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила во вторник армейская пресс-служба.

"Истребители и БПЛА в четвертый раз нанесли удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 62 истребителя поразили 65 террористических целей с использованием 110 единиц управляемого вооружения", - говорится в заявлении военных.