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НОВОСТИ

В Индии лечат коронавирус коровьими мочой и навозом - СМИ

11:00 18.05.2021

Использовать уринотерапию в борьбе с коронавирусной инфекцией предлагают своим гражданам индийские депутаты.

В Индии сложилась очень сложная ситуация, ежесуточно фиксируют свыше 300 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Каждую минуту в стране умирает 2-3 пациента с коронавирусом. Страна находится на втором месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии заболевание здесь подтвердили у 24 миллионов человек.

Такое положение дел вынуждает индийские власти делать весьма необычные заявления. Так, член правящей партии Индии, депутат парламента страны Прагья Такур посетила ковидных больных в госпитале и посоветовал им лечить коронавирус коровьей мочой:

«Если мы будем пить мочу индийских коров, это уменьшит инфекцию в наших легких», — заявила политик, уточнив, что она и сама каждый день выполняет эту процедуру.

Другой индийский политик Суренда Сингх отметил, что коровья моча помогает в формировании «естественного иммунитета» к вирусу. Он порекомендовал ежедневно выпивать не менее 50 миллилитров «чудесного элексира». Впрочем, не только моча идет в ход в борьбе с коронавирусом, но и кал.

Индуисты верят, что экскременты священных животных – коров имеют антисептические свойства, пишут "Новые Известия".

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