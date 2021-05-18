Суд признал законным отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) после госпитализации Алексея Навального в прошлом году. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК - без удовлетворения", - огласил решение судья.