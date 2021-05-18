Суд признал законным отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального
13:20 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) после госпитализации Алексея Навального в прошлом году. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК - без удовлетворения", - огласил решение судья.
НОВОСТИ
- 14:00 18.05.2021
- За работу в Арктике осужденным может быть сокращен срок наказания - глава Минюста
- 13:59 18.05.2021
- При помощи SberPay покупки оплатили более 3,5 млн пользователей
- 13:32 18.05.2021
- Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев
- 13:05 18.05.2021
- В Хевроне предотвращен теракт - СМИ
- 13:00 18.05.2021
- "Единая Россия" остается главной политической силой РФ, несмотря на рейтинги - Песков
- 12:32 18.05.2021
- Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин
- 12:27 18.05.2021
- Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
- 12:20 18.05.2021
- Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков
- 12:05 18.05.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта
- 12:00 18.05.2021
- В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать