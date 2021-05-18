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SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы

19:20 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная платежная система SWIFT подтвердила ЦБ, что будет работать в России в штатном режиме, никаких рисков отключения страны от системы пока нет. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких- либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим", - сказала она.

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