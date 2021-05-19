Собянин опроверг информацию о планах застройки территории "РЖД Арены" жильем

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Заявления о застройке территории «РЖД Арены» жильем – «бред», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Как написал градоначальник в своем блоге, вокруг нового вокзала «Восточный» не предполагается никакой жилой застройки. «Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», – написал Сергей Собянин. По словам мэра, новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона «Локомотива».

Напомним, накануне некоторые СМИ сообщили, что руководство «Локомотива» попросило мэрию Москвы передать «Лужники» клубу в долгосрочную аренду, поскольку нынешнему стадиону железнодорожников нужен серьезный ремонт, требующий «капитальных вложений», а на месте «РЖД Арены» может быть организован новый многофункциональный район.блоге