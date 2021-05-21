Палестинцы столкнулись с израильской полицией после молитвы
15:11 21.05.2021 Источник: Газета.Ru
По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 15 палестинцев.
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