Палестинцы столкнулись с израильской полицией после молитвы

15:11 Источник: Газета.Ru

Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это произошло после пятничной молитвы. Для разгона палестинцев полиция Израиля применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ. Те, в свою очередь, бросают в полицейских камни.



По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 15 палестинцев.

