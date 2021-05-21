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НОВОСТИ

Палестинцы столкнулись с израильской полицией после молитвы

15:11 21.05.2021 Источник: Газета.Ru

Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это произошло после пятничной молитвы. Для разгона палестинцев полиция Израиля применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ. Те, в свою очередь, бросают в полицейских камни.

По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 15 палестинцев.

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