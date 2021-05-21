В Нигерии разбился самолет ВВС
22:13 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. Об этом сообщается на странице ВВС страны в "Твиттере".
Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источники, что в результате крушения погиб начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.
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