В Нигерии разбился самолет ВВС

22:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. Об этом сообщается на странице ВВС страны в "Твиттере".

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источники, что в результате крушения погиб начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.