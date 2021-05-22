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Пиотровский заявил о неготовности российской публики к эротическим выставкам

21:00 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Эрмитажа заявил о неготовности российской публики к эротическим выставкам. По словам Михаила Пиотровского, музей хранит экспонаты из коллекции российских императоров, в том числе на такие темы, но не планирует их показывать.

«Выставишь ты это в Эрмитаже сейчас, будут письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем, а главное — будет нездоровый ажиотаж, который превратит эротику в порнографию. Это происходит в зависимости от того, как публика это воспринимает», — сказал глава Эрмитажа на марафоне «Новые знания». Он отметил, что «есть вещи, которые должны дождаться момента».  Говорит Москва

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