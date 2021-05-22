Пиотровский заявил о неготовности российской публики к эротическим выставкам
21:00 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Эрмитажа заявил о неготовности российской публики к эротическим выставкам. По словам Михаила Пиотровского, музей хранит экспонаты из коллекции российских императоров, в том числе на такие темы, но не планирует их показывать.
«Выставишь ты это в Эрмитаже сейчас, будут письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем, а главное — будет нездоровый ажиотаж, который превратит эротику в порнографию. Это происходит в зависимости от того, как публика это воспринимает», — сказал глава Эрмитажа на марафоне «Новые знания». Он отметил, что «есть вещи, которые должны дождаться момента». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 20:30 22.05.2021
- Цены на красную икру в России достигли десятилетнего максимума
- 20:00 22.05.2021
- Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами
- 19:30 22.05.2021
- Сокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х годов - Орешкин
- 19:20 22.05.2021
- Актриса Светлана Немоляева поддержала инициативу «Доступный гараж» правозащитницы Разворотневой
- 19:00 22.05.2021
- В Новосибирской области львицы в цирке накинулись на дрессировщика
- 18:30 22.05.2021
- Медицина и IT - наиболее перспективные сферы для научного прорыва в РФ, считает Мишустин
- 18:00 22.05.2021
- Охота в качестве развлечения должна быть запрещена, считают в РПЦ
- 17:37 22.05.2021
- Анатолий Вассерман: Строительство и развитие столичного метрополитена является одной из приоритетных задач Москвы
- 17:30 22.05.2021
- Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь
- 17:00 22.05.2021
- В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать