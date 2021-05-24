Петр Толстой: Попросил Сергея Собянина поддержать проект нового ФОКа в Выхино-Жулебино
17:07 24.05.2021
|Фото Александра Чикина
«Ко мне обратились с подписями жители района. Считаю, что у каждого жителя Выхино-Жулебино, у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом – в удобное время, в любое время года. Принял решение обратиться к Сергею Семеновичу Собянину с просьбой помочь в реализации проекта», – заявил депутат.
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази, уже отметил, что в районе есть свободные площадки, на которых можно будет разместить нужные населению спортивные объекты. «Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся в Выхино открыть еще физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что не хватает спортивных объектов в наших районах», – сказал Толстой.
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