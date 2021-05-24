Петр Толстой: Попросил Сергея Собянина поддержать проект нового ФОКа в Выхино-Жулебино

17:07

Фото Александра Чикина

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к московскому градоначальнику Сергею Собянину и попросил его оказать поддержку в деле проектирования и строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в муниципалитете Выхино-Жулебино. Это один из крупнейших районов Юго-Восточного округа, однако в нем всего два спорткомплекса, которых недостаточно для населения муниципалитета. Недавно Толстой получил от горожан собранные в районе подписи местных жителей в поддержку строительства спортивного комплекса. Депутат обещал проработать этот вопрос, а выходные, на соревнованиях на Кубок Москвы по хоккею на роликовых коньках, сообщил, что тема создания ФОКа находится на его контроле.

«Ко мне обратились с подписями жители района. Считаю, что у каждого жителя Выхино-Жулебино, у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом – в удобное время, в любое время года. Принял решение обратиться к Сергею Семеновичу Собянину с просьбой помочь в реализации проекта», – заявил депутат.

Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази, уже отметил, что в районе есть свободные площадки, на которых можно будет разместить нужные населению спортивные объекты. «Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся в Выхино открыть еще физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что не хватает спортивных объектов в наших районах», – сказал Толстой.