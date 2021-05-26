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НОВОСТИ

Макрон призвал ЕС провести независимое расследование инцидента с самолетом в Минске

08:54 26.05.2021 Источник: MIGnews

Европейский Союз должен провести независимое расследование инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске для задержания сооснователя NEXTA Романом Протасевича.

Соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам саммита ЕС сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

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