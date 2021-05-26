Искусственный интеллект лаборатории Сбера помог почти вдвое снизить смертность от пневмонии в Красноярской краевой клинической больнице
16:08 26.05.2021
Доля пациентов из группы высокого риска, попавших в реанимацию Красноярской краевой клинической больницы, за первый месяц использования специальной системы на основе искусственного интеллекта сократилась на 14,3%, а доля летальных исходов – на 44,3%. Система созданная Лабораторией по искусственному интеллекту (ИИ) Сбера и «Сбер МедИИ», сейчас тестируется в красноярской клинике. Для обучения искусственного интеллекта использовалась анонимизированная база данных пациентов с пневмонией, находящихся на лечении. Модель использует информацию, внесенную врачом в электронную медкарту, а также результаты лабораторных и инструментальных исследований, полученные за первые сутки госпитализации больного. С учетом этих данных ИИ присваивает пациенту одну из четырех степеней риска тяжелого течения пневмонии. Такое выявление высокорисковых больных позволяет врачам корректировать тактику лечения и сокращать количество смертельных случаев.
За прошедшие полтора года команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка, Красноярской краевой клинической больницы и «СберМедИИ» прошла большой путь от идеи до отладки и внедрения модели, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В результате врачи получили инструмент, который хорошо выявляет риск тяжелого течения болезни, а значит, позволяет вовремя начать профилактику и в конечном счете – спасать жизни».
«Модель ИИ показала свою эффективность на практике, – констатирует главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Красноярского края, пульмонолог, доктор медицинских наук Ирина Демко. – Но важно учитывать, что тяжесть состояния пациента обусловлена не только пневмонией, но и многими сопутствующими состояниями, которые на момент госпитализации переносит человек».
Подобная система впервые опробована в РФ, проектом уже заинтересовались пульмонологи и исследователи ИИ из других регионов, также он может быть тиражирован в других инфекционных госпиталях Красноярского края.
НОВОСТИ
- 17:21 26.05.2021
- Собянин: Центр "Бизнес.Техноград" стал третьим по счету столичным домом предпринимателей
- 17:12 26.05.2021
- Дума ужесточает требования к медкомиссии для кандидатов на владение оружием
- 17:00 26.05.2021
- Суд заменил обязательные работы экс-главе Екатеринбурга Ройзману на штраф
- 16:32 26.05.2021
- Суд Испании выступил против помилования каталонских сепаратистских политиков
- 16:12 26.05.2021
- Арестованные военными президент и премьер Мали ушли в отставку - АФП
- 16:09 26.05.2021
- Райффайзенбанк повысил целевую цену акций "Роснефти"
- 16:00 26.05.2021
- Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году
- 15:32 26.05.2021
- В Европарламенте удивились словам Лукашенко о возможности мировой войны
- 15:12 26.05.2021
- Уровень бедности в РФ сократится до 11,4% в 2021 г. - Всемирный банк
- 15:00 26.05.2021
- Берну не известно о угрозе взрыва севшего в Минске самолета Ryanair - МИД Швейцарии
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Olga 16:34 26.05.2021
Без ИИ сейчас ни одна область не обходится, и круто, что и в медицине он нашел применение и использование таких технологий уже показывает отличные результаты. Так держать!
Комментировать