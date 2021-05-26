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Искусственный интеллект лаборатории Сбера помог почти вдвое снизить смертность от пневмонии в Красноярской краевой клинической больнице

16:08 26.05.2021

Доля пациентов из группы высокого риска, попавших в реанимацию Красноярской краевой клинической больницы, за первый месяц использования специальной системы на основе искусственного интеллекта сократилась на 14,3%, а доля летальных исходов – на 44,3%. Система созданная Лабораторией по искусственному интеллекту (ИИ) Сбера и «Сбер МедИИ», сейчас тестируется в красноярской клинике. Для обучения искусственного интеллекта использовалась анонимизированная база данных пациентов с пневмонией, находящихся на лечении. Модель использует информацию, внесенную врачом в электронную медкарту, а также результаты лабораторных и инструментальных исследований, полученные за первые сутки госпитализации больного. С учетом этих данных ИИ присваивает пациенту одну из четырех степеней риска тяжелого течения пневмонии. Такое выявление высокорисковых больных позволяет врачам корректировать тактику лечения и сокращать количество смертельных случаев.

За прошедшие полтора года команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка, Красноярской краевой клинической больницы и «СберМедИИ» прошла большой путь от идеи до отладки и внедрения модели, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В результате врачи получили инструмент, который хорошо выявляет риск тяжелого течения болезни, а значит, позволяет вовремя начать профилактику и в конечном счете – спасать жизни».

«Модель ИИ показала свою эффективность на практике, – констатирует главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Красноярского края, пульмонолог, доктор медицинских наук Ирина Демко. – Но важно учитывать, что тяжесть состояния пациента обусловлена не только пневмонией, но и многими сопутствующими состояниями, которые на момент госпитализации переносит человек».

Подобная система впервые опробована в РФ, проектом уже заинтересовались пульмонологи и исследователи ИИ из других регионов, также он может быть тиражирован в других инфекционных госпиталях Красноярского края.

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комментарии(1)

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Olga 16:34 26.05.2021

Без ИИ сейчас ни одна область не обходится, и круто, что и в медицине он нашел применение и использование таких технологий уже показывает отличные результаты. Так держать!

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