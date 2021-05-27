Роман Романенко: Жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро

11:12

В Москве стартовал сбор подписей в поддержку идеи строительства новой станции метро в Южном Бутове. По словам депутата Госдумы, бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко, волонтеры которого собирают подписи, к нему обратились жители микрорайона «Захарьинские дворики» с просьбой решить серьезную транспортную проблему района. «Более 40 тысяч горожан лишены возможности оперативного и комфортного передвижения по Москве, - констатирует депутат. - Дорога до ближайших станций метро и МЦД на автобусе занимает час. Те, кто пользуются личным автотранспортом, вынуждены подолгу стоять в пробках на Варшавском шоссе, поскольку это единственная транспортная артерия, ведущая в центр столицы. Очевидно, что здесь необходимо строительство новой станции метро».

Поставить подпись в поддержку строительства жители Южного Бутово могут в точках работы волонтеров Романенко на улицах Брусилова и маршала Савицкого. «На сегодня нас поддержало уже около 2000 человек. По окончанию сбора мы направим официальное обращение мэру Москвы с просьбой рассмотреть возможность включения этой территории в план развития метрополитена», - сообщил Романенко.