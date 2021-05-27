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Светлана Разворотнева: Жители дореволюционных домов на Варшавском шоссе хотят как можно скорее переехать в новые квартиры

18:41 27.05.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Ветхие дома на Варшавском шоссе нужно расселить как можно раньше и предоставить их жителям квартиры в рамках программы реновации, считает член Общественной палаты РФ, руководитель организации «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева. Дома №4 к.3 и 25 – 1917 и 1895 года постройки, они включены в третий этап расселения по программе реновации, запланированный на 2029-2031 годы, однако их обитатели рассчитывают приблизить сроки переселения. «У каждого из этих зданий своя история, но у людей, которые в них живут, есть общее желание – как можно скорее переехать в новые квартиры. Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки – собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается», — сообщила Разворотнева после встречи с горожанами.

Пока в Донском районе недостаточно стартовых площадок под строительство новых домов по программе реновации, однако горожане обсудили со Светланой Разворотневой возможные варианты решения проблемы. Например, они предложили рассмотреть в качестве места застройки территорию по адресу Варшавское шоссе вл. 8а-10а. Сейчас там размещены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности, что может быть проблемой. Ранее Разворотнева обратилась к московским властям с просьбой найти возможность переселить граждан из разрушающихся зданий в первый (2020-2024 годы) или второй (2025-2028 годы) этапы реновации, однако решение проблемы пока еще только предстоит найти.

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