Светлана Разворотнева: Жители дореволюционных домов на Варшавском шоссе хотят как можно скорее переехать в новые квартиры
18:41 27.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Пока в Донском районе недостаточно стартовых площадок под строительство новых домов по программе реновации, однако горожане обсудили со Светланой Разворотневой возможные варианты решения проблемы. Например, они предложили рассмотреть в качестве места застройки территорию по адресу Варшавское шоссе вл. 8а-10а. Сейчас там размещены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности, что может быть проблемой. Ранее Разворотнева обратилась к московским властям с просьбой найти возможность переселить граждан из разрушающихся зданий в первый (2020-2024 годы) или второй (2025-2028 годы) этапы реновации, однако решение проблемы пока еще только предстоит найти.
НОВОСТИ
- 19:20 27.05.2021
- Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
- 18:40 27.05.2021
- Стивен Сигал вступит в российскую партию
- 18:00 27.05.2021
- Водителей электросамокатов предложили обязать использовать защитную амуницию
- 17:33 27.05.2021
- Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о двух месяцах работы московской приемной
- 17:32 27.05.2021
- В Совете матерей призвали не перекладывать ответственность на родителей за трагедию в Казани
- 17:12 27.05.2021
- Почти 17 млн россиян получили прививку первой дозой вакцины от ковида - Мурашко
- 17:00 27.05.2021
- Перевод некоторых элементов ЕГЭ в дистанционный формат должен быть обоснован - Кравцов
- 16:32 27.05.2021
- Глава Рособрнадзора сообщил, что получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому языку
- 16:12 27.05.2021
- В РФ появятся штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей - Мишустин
- 16:04 27.05.2021
- Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать