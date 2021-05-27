США уведомили РФ о том, что не вернутся в Договор по открытому небу

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила РФ о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

По его данным, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По информации агентства, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

[обновлено 21:50]





МИД России подтвердил, что Вашингтон уведомил Москву о своем решении не возвращаться в Договор по открытому небу.

"Подтверждаем", - заявили в четверг ТАСС в российском дипведомстве.