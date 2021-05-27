США уведомили РФ о том, что не вернутся в Договор по открытому небу
21:20 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация американского президента Джо Байдена уведомила РФ о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
По его данным, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По информации агентства, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.
[обновлено 21:50]
МИД России подтвердил, что Вашингтон уведомил Москву о своем решении не возвращаться в Договор по открытому небу.
"Подтверждаем", - заявили в четверг ТАСС в российском дипведомстве.
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