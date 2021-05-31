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НОВОСТИ

Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семьей погорельцев

17:57 31.05.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Многодетная семья, весной потерявшая имущество в ходе пожара в районе Печатники, получила помощь. Жители района по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой, собрали и передали погорельцам кухонную мебель, кровати, матрасы и кресла для детей. «Несчастье может постучать в любую дверь и очень страшно, когда беда приходит к маленьким детям, - отмечает общественница. - Наш долг – помочь им, протянуть руку помощи, сделать все возможное для их комфортной жизни. Поэтому мы с единомышленниками решили помочь этой семье».

В семье Лыковых 9 человек, пять из которых – несовершеннолетние дети. В феврале в ходе пожара у них сгорели все вещи, а квартира оказалась непригодной для жизни. Управа района помогла провести в ней ремонт, на время которого пострадавшие были размещены в филиале «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Полученную от общественных активистов мебель семья использует, чтобы обставить отремонтированную квартиру. В первую очередь детям были нужны кровати и стулья, поскольку школьники без мебели не могли делать уроки. 

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