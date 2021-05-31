Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семьей погорельцев
17:57 31.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
В семье Лыковых 9 человек, пять из которых – несовершеннолетние дети. В феврале в ходе пожара у них сгорели все вещи, а квартира оказалась непригодной для жизни. Управа района помогла провести в ней ремонт, на время которого пострадавшие были размещены в филиале «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Полученную от общественных активистов мебель семья использует, чтобы обставить отремонтированную квартиру. В первую очередь детям были нужны кровати и стулья, поскольку школьники без мебели не могли делать уроки.
НОВОСТИ
- 18:00 31.05.2021
- Сбережение народа названо высшим приоритетом в новой стратегии нацбезопасности - Патрушев
- 17:32 31.05.2021
- Медведев поддержал идею о назначении алиментов в привязке к прожиточному минимуму
- 17:12 31.05.2021
- Средняя цена Urals за год выросла в 2,1 раза - до $66,63 за баррель
- 17:00 31.05.2021
- Попытки ЕС поучать Россию не работали и не сработают - Захарова
- 16:32 31.05.2021
- Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом
- 16:12 31.05.2021
- Володин победил на праймериз "Единой России" в Саратовской области
- 16:00 31.05.2021
- В РПЦ намерены установить личность «священника»-битбоксера из TikTok
- 15:32 31.05.2021
- Власти РФ готовят решения на случай отключения от SWIFT - Лавров
- 15:12 31.05.2021
- В школах ДНР впервые сдают ЕГЭ
- 15:00 31.05.2021
- ЕС уже доказал, что он - ненадежный партнер - Лавров о предложении отключить РФ от SWIFT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать