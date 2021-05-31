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Британская разведка предложила "Джебхат ан-Нусре" сотрудничество с Западом - диписточник

19:20 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель британской разведки Джонатан Пауэлл предложил главарю "Джебхат ан- Нусры" (запрещена в РФ) Абу Мухаммеду аль-Джулани наладить тесное сотрудничество с Западом. Об этом в понедельник заявил ТАСС дипломатический источник в Москве.

"Британская сторона предложила [группировке] "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ, одно из названий "Джебхат ан-Нусры" - прим. ТАСС) объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество, - сказал он. - Мухаммеду аль- Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса в интересах его последующей реабилитации. К процессу ребрендинга нусровцев предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США".

По сведениям источника, спецслужбы западных стран напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии. Встреча Пауэлла и аль-Джулани, как сообщил источник, прошла некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе. Основной темой обсуждения на встрече, по его данным, стала возможность исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" из списков террористических организаций. Кроме того, была достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.

"Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: хороших террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв", - подчеркнул источник.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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