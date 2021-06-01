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НОВОСТИ

Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей - СМИ

10:20 01.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Государственный долг России приблизился к 20 триллионам рублей. Это данные Счетной палаты. На внутренний долг приходится 15 триллионов, внешний составляет 56 миллиардов долларов. В апреле этого года США ввели санкции против российского государства, запретив своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства.  Эхо Москвы

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