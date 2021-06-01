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У одной из российских авиакомпаний возникли проблемы с выполнением двух рейсов Москва-Берлин-Москва

21:55 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня, сообщили ТАСС в пресс- службе перевозчика.

"S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва - Берлин и S7 3576 [по маршруту] Берлин - Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии, - сообщили в компании. - Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке".

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