"Роснефть" и "Россети" намерены вместе развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

17:51

Быстрые зарядные станции для электромобилей будут размещаться на автозаправочных комплексах «Роснефти» в регионах России. Соглашение, предусматривающее развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей подписали компании «Роснефть» и «Россети» на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас в розничной сети «Роснефти» действуют зарядные станции на заправках в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае. Напомним, пока «Россети» - один из крупнейших операторов зарядной инфраструктуры для электромобилей в РФ, компания управляет сетью из более чем 260 зарядных станций.

Ожидается, что развитие зарядной инфраструктуры, круглосуточный режим работы и сопутствующий сервис заправочных станций «Роснефти» позволят автомобилистам на электрокарах спокойно перемещаться по территории страны.