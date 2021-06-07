Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
11:00 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
19 мая закон был единогласно принят Госдумой. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон - за это проголосовали 152 человека.
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