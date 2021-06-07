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Светлана Разворотнева предложила сделать бесплатной парковку для пенсионеров

18:45 07.06.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями нужно предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы, заявила член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. По ее мнению, нехватка парковочных площадок и их дороговизна сильно осложняют жизнь незащищенным слоям населения.

Как отмечает общественница, у некоторых пожилых людей и инвалидов есть личный транспорт, но они зачастую ограничены в финансах и потому поездки на машине, с учетом необходимости оплачивать парковку, становятся им не по карману. Сейчас горожане с особыми потребностями могут бесплатно оставить машину на городской плоскостной или перехватывающей стоянке только если там есть свободные места для инвалидов. При этом пенсионеры вынуждены платить, а это не правильно, уверена Светлана Разворотнева. «В первую очередь необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных пространств в крупных городах, - говорит общественница. - Они должны стать составной частью генпланов мегаполисов - нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. А наши пенсионеры и инвалиды вправе рассчитывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде».

 Как отмечает Разворотнева, нередко пожилые люди и инвалиды вынуждены отправляться за медицинской помощью в другие районы города и проблемы с парковкой могут негативно сказывается на их здоровье. «Население неохотно пользуется дорогостоящими стоянками по экономическим соображениям, стихийно бросая автомобили во дворах и на улицах. Во многих местах платные парковки заполнены лишь отчасти, но расценки на них растут. В результате такой политики и город недополучает средства в бюджет, и автомобилисты испытывают неудобства. Ситуация парадоксальная, - говорит общественница.

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