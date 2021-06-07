На гранты в области культуры в 2021 будет направлено около 5 млрд рублей - Кириенко

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 5 млрд рублей в общей сложности будет направлено в 2021 году на гранты для проектов в области культуры. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.



Кириенко напомнил, что ранее постановлением правительства РФ на реализацию проектов в области культуры и искусства в 2021 году было дополнительно выделено 3,5 млрд рублей. "В реальности это больше: 3,5 млрд выделено дополнительно, и часть средств фонда президентских грантов традиционно направляется на поддержку проектов в сфере культуры", - пояснил он.



"По нашей оценке, в этом году у нас в результате около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных проектов: 3,5 млрд из фонда культурных инициатив и около 1,5 млрд из фонда президентских грантов", - уточнил он.



